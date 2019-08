TMW - Pellegrini al Cagliari, nuovo summit: fumata bianca a un passo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luca Pellegrini si avvicina a grandi passi al Cagliari. L'incontro di oggi a Milano tra i protagonisti della trattativa è servito per avvicinare ulteriormente il terzino classe '99 al club sardo, che s'è proposto di pagare praticamente tutto l'ingaggio da settembre in poi di un calciatore che col trasferimento alla Juventus guadagna circa 1.5 milioni di euro netti a stagione. La fumata bianca, adesso, è davvero vicina: Pellegrini verso il ritorno in Sardegna in prestito secco.