tmw Penzo ricorda Maradona: "Persona generosa. Eterno bambino innamorato del pallone"

Domenico Pemzo ha giocato a metà degli anni Ottanta nel Napoli insieme a Maradona. Adesso a TMW lo ricorda così. "Mi porterà dietro l'immagine di un eterno bambino innamorato del pallone. Ho avuto la fortuna di vederlo allenarsi e prima di rientrare negli spogliatoi era sempre uno spettacolo. Anche in condizioni climatiche non clementi ricordo rovesciata sotto l'acqua, quella partita ad Acerra sul campo fangoso... E' questo il ricordo che mi tengo stretto. Era una persona molto generosa. Giudicare Diego per il contorno della sua vita non spetta a me, ognuno è libero di gestire la sua vita come crede meglio. Mi piace ricordarlo per quel che ha regalato sul campo di gioco"

E il Napoli di oggi come lo vede?

"Squadra solida, ha avuto l'inconveniente della partita non disputata con la Juve e non credo che condizionerà; c'è tempo per recuperare e bisognerà vedere l'effetto dei ricorsi. Il Napoli sul campo sta confermando di giocare un buon calcio. E 'un campionato che risente molto di questa pandemia ma credo che i partenopei siano da scudetto: nelle prime quattro ce li vedo e poi avranno grandi motivazioni dopo la morte di Diego. Sarà uno sprone, un incentivo in più per fargli un regalo postumo..."