TMW - Pepe: "Conte all'Inter? Porta tutti i giocatori al top"

L'ex giocatore della Juventus, Simone Pepe, ha parlato a margine dell'evento Special Team Legends a Milano. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Allegri ha fatto la storia della Juve e chiunque arriverà dovrà difendere quello che ha lasciato lui".

È stato giusto separarsi?

"È stata presa bene da entrambe le parti e per questo credo che abbiano ritenuto opportuno finire così".

C'è stato anche l'addio al calcio di Pellissier. Cosa ne pensa?

"È stato un grandissimo giocatore, ha fatto la storia del calcio giocando in un club piccolo come il Chievo. È un orgoglio per il calcio italiano, lui, come Di Natale, ha scritto pagine indelebili".

Cosa pensa dell'addio alla Roma di De Rossi?

"Quello che penso è semplice: bastava dire 6 mesi prima quali fossero le intenzioni della società. Ho vissuto da vicino la cosa con Del Piero ma in quel caso Agnelli gli comunicò la decisione a novembre. Quello è stato il problema più grande per De Rossi".

Come vedrebbe Conte all'Inter?

"Andrà certamente in una società che gli permetterà di vincere lo Scudetto. Andrà solo dove c'è un progetto serio, ha organizzazione, porta i giocatori al top. Ha una marcia in più, l'ho vissuto nella ricostruzione della Juventus e ha portato davvero la squadra a un altro livello".

Chi sarà secondo lei il prossimo allenatore della Juventus?

"I nomi sono quelli, per sostituire Allegri ci vorrà un allenatore altrettanto importante, che sia Pochettino, Klopp, Guardiola o Sarri. O magari Conte (ride ndr)".

Come vedrebbe Gasperini alla Roma?

"Ha fatto cose importanti ma se andrà in Champions con l'Atalanta potrebbe avere la voglia di giocarsela con i nerazzurri".