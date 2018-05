TMW - Perez vuole Pochettino: clausola nel contratto? Spurs non mollano

© foto di Federico De Luca

La clamorosa decisione di Zinedine Zidane di lasciare il Real Madrid è un terremoto che ha scosso il calcio a livello internazionale. Un addio arrivato dopo una riunione con Perez e con la dirigenza delle Merengues a Valdebebas, inattesa anche per la guida del club Blanco. E ora? Il sogno mai celato di Florentino Perez porta al nome di Mauricio Pochettino. Un’idea che sembrava tramontata dopo la conferma di ZZ e, soprattutto, dopo il rinnovo fino al 2023 dell’allenatore a Londra. Al momento della firma, però, Pochettino avrebbe ottenuto una clausola nel nuovo accordo che gli permetta di liberarsi proprio in caso di chiamata da parte del Real. Intanto, da verifiche fatte anche in ambienti vicini agli Spurs, l’intenzione del club di Levy sarebbe quella di non far partire il tecnico ma bensì di iniziare il nuovo progetto, nel nuovo stadio, con lui. Ma Perez lo ha messo in questi minuti con forza nel mirino.