TMW - Perisic è del Bayern: il giocatore è già in Germania per le visite

Ivan Perisic è pronto per diventare un nuovo giocatore del Bayern Monaco. La trattativa tra la società bavarese e l'Inter è definita in ogni dettaglio: il giocatore è infatti da questa mattina in Germania dove ha iniziato le visite mediche. 5 milioni più 20 per il riscatto nella prossima stagione. Il grande colpo sull'esterno dei bavaresi è Perisic.