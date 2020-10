tmw Perotti al Fenerbahce sì, niente ritorno per El Shaarawy. Fazio verso la permanenza

Ultime da Roma: definito il passaggio di Diego Perotti al Fenerbahce, si è sbloccato tutto in serata. Non ci sono tempi tecnici e non si farà per il ritorno di Stephan El Shaarawy dalla Cina, dietro sembra sfumata l'ipotesi di cedere Federico Fazio alla Sampdoria: l'argentino viaggia verso la permanenza. E per il centrale, ore decisive per Chris Smalling per il quale cresce la fiducia.