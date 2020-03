tmw Petagna e il Napoli, Budan: “Meglio per le squadre che devono salvarsi...”

“Petagna al Napoli il prossimo anno? È un attaccante che mi piace molto per le squadre che si devono salvare”. Lo ha detto a TuttoMercatoWeb nel corso dell’intervista per la rubrica “A tu per tu” l’ex attaccante di - tra le altre - Palermo e Atalanta, Igor Budan. “Parliamo - ha proseguito Budan - di un attaccante bravo a proteggere la palla, ha avuto dei miglioramenti sul piano dei gol. Però - ha concluso - se il Napoli con Giuntoli e Gattuso ha scelto Petagna e pensa che possa essere l’uomo giusto per puntare in alto, evidentemente ha visto in lui qualità importanti”.