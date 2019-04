TMW - Petit: "Il calcio italiano è tornato. Milan e Inter: nuova mentalità"

Nella sua intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com, l'ex centrocampista dell'Arsenal e della Nazionale Francese, Emmanuel Petit, ha parlato anche del calcio italiano: "Personalmente ho la sensazione che il calcio italiano sia tornato sui binari giusti, la Juventus sta lottando alla pari in Europa da anni e lo dimostra anche ora con CR7. Inter e Milan non sono i club che abbiamo conosciuto in passato, sono arrivati investitori stranieri e per questo servirà loro del tempo per poter competere per vincere Scudetto e coppe internazionali. Tuttavia hanno portato una nuova mentalità. Il Napoli ha lavorato bene, un anno fa stava per soffiare il tricolore alla formazione bianconera. Sarri non è riuscito nell'impresa e ora la squadra azzurra è tornata molto dietro ai bianconeri, ma non ne farei un dramma. Il Napoli per anni è stato assente dai grandi palcoscenici, poi ha iniziato a lavorare bene. Per questo non ho dubbi che tornerà a lottare per il primo posto con una nuova generazione di ottimi calciatori. Non servirà tanto tempo".