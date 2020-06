tmw Petrachi ai titoli di coda: che bilancio dare? Il parere di quattro firme romane

E' giunta già al termine l'avventura di Gianluca Petrachi come direttore sportivo della Roma. Un divorzio annunciato e che si sta consumando in questi giorni, dopo una rottura certamente inattesa nelle premesse e nelle idee del club giallorosso. Che bilancio fare, però, della sua avventura alla guida del mercato del club? Tuttomercatoweb.com lo ha chiesto a quattro firme e voci del giornalismo romano.

Filippo Biafora (Il Tempo) "È difficile valutare l'operato di Petrachi, visto che siamo alla sua prima stagione e sei ancora in corsa in Europa League e in teoria per il quarto posto in campionato. Il suo mercato è stato certamente più volto alla concretezza rispetto al passato e molte operazioni sono state necessarie a causa di situazioni economiche pregresse. I tre giovani arrivati a gennaio sono tutti da scoprire. Sul lato comunicativo ha sbagliato molte volte, causando frizioni non soltanto con la dirigenza, ma anche con i calciatori e il mister. Adesso si è arrivati a questo duro scontro tra lui e Pallotta, ma la sua avventura era già al capolinea. Negli ultimi mesi Fienga e Baldini hanno portato avanti quasi tutte le trattative"

Augusto Ciardi (Teleradiostereo) "L'operato tecnico di Petrachi lo giudico positivamente. La Roma non ha mezzi spropositati, ma il mercato estivo è da promuovere. Alla base delle frizioni col presidente ci sono le sue spigolature caratteriali, che lo inducono a esternazioni non un linea col basso profilo dialettico sposato dalla Roma. Che però doveva conoscere il modo di fare del direttore sportivo, perché il suo carattere era già noto durante l'esperienza al Torino. È il terzo direttore, dopo Sabatini e Monchi, con cui si rischia di chiudere male il rapporto dopo l'idillio iniziale".

Gabriele Chiocchio (Vocegiallorossa) "Nella sua breve esperienza alla Roma, Petrachi è stato un DS normale, forse fin troppo per quelle che sono le esigenze dei giallorossi. Un mercato estivo condotto (con l'ombra di Franco Baldini) pensando tanto all'immediato presente e meno al futuro, uno invernale portato avanti, chissà, con la convinzione che sarebbe arrivata una svolta a livello societario, poi mancata. Pochi compiti fatti a livello di bilancio che si riflettono nel profondo rosso emerso dalle ultime relazioni e alcuni suoi atteggiamenti "ruspanti" non sono piaciuti ai piani alti; il suo prossimo addio è comunque sintomo di idee poco chiare e di poca progettualità all'interno dell'attuale dirigenza. Ma è anche l'occasione di risolvere un equivoco più volte ripetutosi negli anni: con il mercato condotto da Fienga e Baldini, alimentato da agenti e intermediari e fortemente vincolato da esigenze di bilancio, un DS "forte" ha forse poco senso di esistere nella Roma attuale".

Alessandro Tagliaboschi (Romanews) "Dal punto di vista sportivo giudico positivamente l'operato di Petrachi: i prestiti di Smalling e Mkhitaryan, gli acquisti di Diawara e Veretout sono operazioni riuscite, senza dimenticare il rinnovo di Zaniolo e Dzeko. Credo, invece, che in alcuni momenti abbia fatto errori nella comunicazione. Il suo addio crea rammarico, perché testimonia le difficoltà nel creare un progetto tecnico duraturo: è il quarto ds in 9 anni di gestione americana, il secondo ad andare via in poco più di tre anni. Decisamente troppi".