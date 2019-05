TMW - Petrachi-Roma, Cairo chiede Cangiano per liberare il ds

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino non vuole liberare gratis Gianluca Petrachi. Il direttore sportivo ha già l'accordo da un paio di mesi con la Roma, ma Urbano Cairo vuole una contropartita per lasciarlo andare. Così i granata hanno individuato in Gianmarco Cangiano, della Roma, la pedina giusta. Esterno d'attacco, è il 2001 più prolifico d'Italia con 14 gol in 28 presenze.