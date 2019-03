TMW - Pierini: "Udinese non è sicura. Viola, serviva Muriel dall'inizio"

© foto di Federico De Luca

Nella chiacchierata a TMW Alessandro pierini ha parlato anche delle sue ex squadre Udinese e Fiorentina: "Dall'Udinese non mi aspettavo di più perchè il valore della rosa è questo, è modesta. Può aspirare solo a salvarsi il prima possibile. E ora non può comunque sentirsi al sicuro". Poi sulla Fiorentina: "Quest'anno la lotta per l'Europa è tosta, si sono inserite varie squadre. Con Muriel da inizio campionato ci sarebbero alcuni punti in più. Dispiace perchè la città meriterebbe di giocare l'Europa però le altre stanno facendo qualcosa in più. La Coppa Italia? Vincerla è possibile, ma l'Atalanta è un avversario scomodo. E' comunque alla portata e bisognerà vedere quali saranno le condizioni fisiche delle due squadre tra più di un mese".

