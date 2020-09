tmw Pigliacelli può tornare in Italia: dal Vicenza all’idea Genoa, la situazione

Mirko Pigliacelli può tornare in Italia. Il portiere del Craiova piace al Vicenza. Ci pensa anche il Pordenone. Ma può essere un’idea (che richiede tempo) per il Genoa, come vice Perin. E sullo sfondo il Pordenone. Saranno i giorni di Mirko Pigliacelli, grande protagonista in Romania e con l’Italia sempre nel cuore. Voglia di casa, si accende il mercato attorno a Pigliacelli...