TMW - Pioli: "Quattro mesi non bastano per vedere un Milan perfetto"

Fonte: Dai nostri inviati a Coverciano, Marco Conterio e Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questo Milan non può essere perfetto. A dirlo, a margine della premiazione per la Panchina d'Oro, l'ha detto l'allenatore rossonero Stefano Pioli: "La squadra sta crescendo, è cambiata tanto sia nelle posizioni in campo che nei giocatori schierati. E' chiaro che siamo insieme solo da quattro mesi e quattro mesi non è il tempo sufficiente per avere tutti i meccanismi perfetti. Però stiamo lavorando per arrivarci presto".

Clicca qui per l'intervista integrale a Stefano Pioli