TMW - Pirlo: "Inter è l'anti Juve. Higuain spalla perfetta di CR7"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Presente alla sedicesima edizione della Golf Cup della Fondazione Vialli e Mauro, l'ex centrocampista di Inter, Milan e Juve, oltre che della Nazionale italiana, Andrea Pirlo, ha parlato alla stampa presente. Queste le sue parole raccolte da Tuttomercatoweb.com: "È sempre un piacere essere qua per questa causa così importante".

Cosa pensa del campionato?

"In questo momento l'Inter è la squadra che ha tenuto il passo, anche se il campionato è appena iniziato e il mercato finirà oggi. Penso comunque che l'Inter sia la squadra più attrezzata per lottare con la Juventus fino alla fine".

Quanto mancherà Chiellini?

"Tanto, è capitono e leader. La jkujve ha comprato comunque gfiocatori giovani e bravi che sostituiranno Chiellini".

Si aspettava le difficoltà del Milan?

"È cambiato l'allenatore e siamo appena all'inizio. Credo che la scelta di Giampaolo sia giusta. Maldini e Boban stanno facendo bene, nei limiti di cosa possono fare. Ripartire dai giovani è giusto, adesso il livello del club rossonero è questo, dopo i problemi con la UEFA".

Higuain è la spalla perfetta per Ronaldo?

"Secondo me sì, sa giocare per la squadra, fa gol e assist. È perfetto per la Juve".

Senza arrivare almeno in semifinale di Champions sarebbe un fallimento per i bianconeri?

"Deve cercare di arrivare fino in fondo, vincere la Champions non è facile, basta un dettaglio per uscire ma l'obiettivo deve essere quello".

Futuro da allenatore?

"A fine settembre inizia il corso, parteciperò e poi vedremo se si presenterà qualcosa di interessante per me".

Quale sarà il suo modello?

"Modello Pirlo".