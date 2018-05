TMW - Pirlo: "Spero il mio addio sia una serata di grande sport"

Fonte: Dall'inviato Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Pirlo ha ricevuto, questa mattina, il premio internazionale Giacinto Facchetti - Il bello del calcio. L'ex calciatore di Juventus e Milan si è lasciato andare a un discorso post premiazione. "Mi fa piacere ricevere questo premio per una persona speciale che ho avuto la fortuna di conoscere. Il mio addio? Hanno accettato quasi tutti e spero sarà una serata di grande sport. Baggio? Ero tornato al Brescia in prestito dall'Inter, giocammo una gara importante contro la Juve, Roberto già allora fece capire di cosa era capace".

Sull'Inter "Ho un bellissimo ricordo perché da bambino ne ero tifoso. Quando ricevetti la chiamata ero al settimo cielo. Il primo campionato andò bene per me, ero soddisfatto, poi sono andato in prestito. Quando tornai con Lippi vivemmo una brutta eliminazione in Svezia a Helsingborg che ancora ricordo".

Sul Milan "La finale di Atene? Galliani ebbe quell'intuizione. Il mio procuratore mi chiamò e io risposi subito di si. È stata una bellissima avventura in rossonero. I dieci anni più belli della mia vita. Atene? Quella fu la finale a cui sono più affezionato. Ho avuto la fortuna di giocare nel campionato più bello, con le tre squadre più grandi. Meglio di così non poteva andare".

Su Allegri "C'è sempre una via di mezzo tra il bel gioco e i risultati. Al Milan succedevano entrambe le cose. Il mister sta dimostrando tutto il suo valore in questi anni. Quello che conta alla fine è il risultato e questo sta dando ragione a lui. Quando sono andato via dal Milan eravamo contenti tutti".

Su Ancelotti "Per me è stato un secondo padre. Abbiamo avuto grandissime soddisfazioni. Una persona speciale che ci ha insegnato tanto sul piano umano e per questo va solo ringraziato. Abbiamo parlato di un'eventualità di poter allenare insieme, ma al momento sono giovane e c'è tempo per pensare. Tutti i miei compagni dicevano di non volerlo fare e invece adesso sono tutti allenatori. Non si sa mai".

Su Istanbul "La delusione rimane ma non si può tornare indietro. Avevamo giocato il primo tempo migliore di sempre. Non ci si può capacitare di ciò che può succedere in sette minuti. Davvero avevo pensato di smettere ma poi capisci che bisogna andare avanti".

Su Gattuso "Lo vedo un po' invecchiato ma tutto sommato bene. Ha ridato un'anima al Milan. Sono contento di lui e per lui. Sta facendo bene perché la sua squadra gioca un buon calcio. Quanto ci siamo divertiti insieme".

Sul Pallone d'Oro "Mai pensato che fosse tanto importante per una carriera di un calciatore. Di campioni ce ne sono tanti. Ero già contento dei risultati ottenuti con le mie squadre e con la Nazionale. In Germania non c'era solo difesa, ma pure attacco e creatività. Cannavaro era però l'emblema di quel gruppo".

Su Balotelli "Non è difficile gestire i giocatori. Basta tenerli tutti in riga e funzionano tutti".