TMW - Piscedda: "Lazio da Champions. Roma, Fonseca ottimo allenatore"

Fonte: dal nostro inviato, Riccardo Caponetti

© foto di Federico Gaetano

Presente all'evento "Omaggio a Paparelli" a Roma, a 40 anni dal tragico evento che ha cambiato la storia del calcio, Massimo Piscedda, ha parlato a margine del convegno dedicato al tema della violenza negli stadi, bullismo e cyber bullismo: "Ricordiamo un tristissimo evento con il figlio e sono onorato di poter partecipare. La stupidità delle persone alla fine non ha epoche. Da Paparelli in poi non è più morto nessuno all'interno degli stadi, la sicurezza è aumentata ma il pericolo c'è sempre".

Cosa pensa dei buu?

"Lo stadio è diventato uno 'sfogatoio', la gente che non vive una vita sociale normale sfoga le sue repressioni allo stadio. Il razzismo è una cosa molto seria e i buu sono fatti da stupiti".

La Lazio è tornata a vincere a San Siro contro il Milan in campionato.

"Ero in panchina e ricordo benissimo quella vittoria che ci regalò Maldini. Il tabù è stato finalmente sfatato".

Cosa l'ha stupita nell'ultima giornata di campionato?

"La Roma mi ha sorpreso, credo che abbia un ottimo allenatore. La Lazio è una grande squadra, quest'anno deve tentare fino all'ultimo di agganciare il quarto posto, una posizione che è nelle possibilità dei biancocelesti".