TMW - Pizzoferrato (Agenzia Area): "Tanto attaccamento a quest'Italia"

Fonte: Dall'inviato allo Stadio Olimpico, Roma

C'è grande attesa nella Capitale per la gara dell'Italia, che alle 20.45 affronterà la Grecia. L'obiettivo è vincere per ottenere il pass per Euro 2020 con tre giornate di anticipo. Su questo e molto altro si è espresso Maurizio Pizzoferrato, giornalista di Agenzia Area, presente alla rifinitura degli azzurri:

Se l'Italia dovesse raggiungere la qualificazione domani, sarebbe un traguardo fantastico soprattutto considerando come eravamo due anni fa...

"Ma anche meno, solo un anno fa stavamo in una fase di depressione calcistica. Siamo stati costretti ad assistere al Mondiale russo da spettatori e non da protagonisti in campo, come da sempre la tradizione vuole. C'è stato un processo di ripresa molto veloce in cui Mancini è stato l'autentico protagonista. Ha avuto il coraggio di pescare giovani talenti che prima non erano stati ancora individuati. Soprattutto poi sta proponendo un buon gioco. Anche se non ha incontrato le corazzate mondiali, l'Italia ha vinto e convinto e la gente sta apprezzando, tanto che domani ci saranno 60 mila persone all'Olimpico".

C'è il rischio che l'Italia domani possa sottovalutare la Grecia?

"No perché una delle qualità di questa ultima Nazionale è l'impegno costante che sta dimostrando in ogni partita, a prescindere dal tipo di gara e palcoscenico. C'è attaccamento alla maglia azzurra, che domani sarà verde: una scelta discutibile dettata però dai tempi attuali. Sull'impegno non ho dubbi, magari c'è il pericolo che non si possano vedere certe trame di gioco oppure che qualche giocatore possa giocare sottotono, ma questi sono rischi che ci sono sempre".