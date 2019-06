Fonte: Da Torino, Andrea Losapio

© foto di www.imagephotoagency.it

Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus e della nazionale bosniaca, ha parlato in mixed-zone da Torino dopo la vittoria dell'Italia per 2-1. "Sono orgoglioso dei nostri tifosi, del nostro gioco. La partita da parte nostra è stata buona, abbiamo affrontato una bella Italia. Non è mai semplice, avremmo meritato almeno un punto".

La vostra 'colpa' è quella di aver chiuso in vantaggio solo per 1-0? "Sì, il gol subito a inizio ripresa ci ha fatto male. L'Italia ha buoni palleggiatori, abbiamo perso qualche pallone di troppo. E' un peccato, avremmo potuto fare qualcosa in più".

Quali sono i punti di forza dell'Italia? "Il lato sinistro gioca bene tra le linee, con Insigne, Verratti ed Emerson alto. E' una squadra organizzata, la difesa gioca da anni insieme. L'Italia ha un bel futuro davanti a sé, ci sono calciatori di qualità".

L'Allianz Stadium sarà ancora il tuo stadio? "Sì, ho ancora quattro anni di contratto".