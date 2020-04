tmw Pobega: “Milan, sogno il ritorno. Al rinnovo pensa il mio agente”

Nel Milan del futuro ci sarà spazio per Tommaso Pobega, centrocampista in prestito al Pordenone dove si è reso protagonista di una stagione importante. “Nell’immediato penso ancora a finire questa stagione. Così da presentarmi al meglio il prossimo anno”, dice Pobega a TuttoMercatoWeb intervistato per la rubrica “A tu per tu”. “Non so cosa accadrà il prossimo anno, cerco di rimanere concentrato su quello che sto facendo. Poi vedremo cosa fare. Tornare al Milan è un sogno, ovvio. Ma oggi penso al presente. Se mi sento pronto? Anche l’anno scorso dalla B alla C poteva sembrare un passaggio al buio. Finché non affronti una cosa non puoi sapere se sei pronto. In un percorso di crescita ci sono dei passaggi da fare. Non so se sono pronto, ma sicuramente se mi trovassi nella situazione farei del mio meglio. Il rinnovo con il Milan? Ci pensa il mio agente, Patrick Bastianelli”.