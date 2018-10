TMW - Pocetta: "Non sono l'agente di Immobile. Attribuite parole sbagliate"

In merito alle dichiarazioni filtrate ieri dove è stato citato come 'agente di Ciro Immobile', Giampiero Pocetta ha voluto fare chiarezza con Tuttomercatoweb.com. "Non ho mai rilasciato dichiarazioni su Ciro Immobile in veste di suo procuratore, mi sono state attribuite dichiarazioni errate. Mai parlato della punta della Lazio come suo agente visto che non ho io la sua procura".

Lei segue due degli uomini copertina di questa Serie A: il primo, in quanto a gol, è Gregoire Defrel della Sampdoria.

"Sono molto contento del momento di Gregoire, per me non è una sorpresa. Va dato merito a Ferrero di aver avuto questa intuizione, in quanto mi ha chiamato a metà giugno chiedendomi la disponibilità a trattare il giocatore in caso di addio. Giampaolo è un grande tecnico, la società è seria e la scelta è stata immediata".

Poi Lorenzo Pellegrini, protagonista assoluto della rinascita della Roma.

"Sono contento di questo momento, ha reagito con grande personalità a un momento delicato collettivo e non solo personale. Sta venendo fuori per le qualità che ha sempre avuto".

In un ruolo nuovo come quello del falso dieci

"E' un centrocampista moderno, che può giocare in tante posizioni. E non mi stupisce il suo rendimento da trequartista".