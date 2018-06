TMW - Pochettino e Cannavaro: corsa a due per la panchina del Real

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si stringe il cerchio attorno alla panchina del Real Madrid. Dopo l'addio repentino e improvviso di ieri di Zinedine Zidane, Florentino Perez e Josè Angel Sanchez, presidente e ds della Casa Blanca, cercano l'erede del francese. Si allontana Joachim Low: era spuntato il nome del tedesco ma già da ieri ambienti federali avevano spiegato che, dopo il rinnovo, l'intenzione è quella di andare insieme. Voglia da prima confidata dal ct tedesco agli amici e poi esplicitata almeno anche a microfoni aperti.

Il profilo di Antonio Conte non convincerebbe per il tipo di gioco: Perez vuole infatti un allenatore capace di infiammare le folle, fattore che lo aveva portato in passato anche a frizioni con Josè Mourinho. Per il motivo opposto, ovvero quello dell'etichetta e dell'atteggiamento extra-campo, non convince Maurizio Sarri. Erano nomi e ipotesi, così come quella della soluzione interna Santiago Solari-Guti: entrambi hanno già dato il proprio ok alla proprietà ma non sarebbe, adesso, la priorità di Perez. Tra chi si è proposto, invece, c'è Michael Laudrup, Principe del calcio danese e un glorioso passato da calciatore in Liga prima col Barça e poi con le Merengues.

Ieri mattina e anche nella giornata di oggi, nuovi contatti con e per Mauricio Pochettino. Il tecnico del Tottenham, anche nelle dichiarazioni odierne, non ha definitivamente chiuso all'ipotesi. Fonti vicine al Real Madrid confermano l'esistenza di una clausola di buy-out per andare in casa Madrid mentre il Tottenham fa sapere il contrario. Al netto di questo mistero, l'argentino non vuole comunque lasciarsi male con la società che gli ha permesso di consacrarsi a livello internazionale e per questo è adesso in continuo contatto con il numero uno Spurs, Daniel Levy. La sensazione dell'ultima ora che arriva direttamente dal Madrid, però, è che l'intenzione sarà di aspettare il via libera degli Spurs e di puntare tutto su Posh.

In caso di fumata nera, però, il Real si cautela: la prima alternativa, adesso, sarebbe Fabio Cannavaro. Emerso nelle ultime ore nel calderone dei nomi, in questa tarda mattinata l'ipotesi dell'attuale tecnico del Guangzhou Evergrande sarebbe in netta ascesa. Perez è infatti molto legato al centrale italiano che ha giocato a Madrid dal 2006 al 2009. Il rapporto che intercorre tra il presidente del Real e Cannavaro potrebbe favorire una chiamata a breve. Dall'entourage del tecnico, per adesso, tutto tace. Il primo fronte sondato da Perez resta quello di Pochettino ma occhio a Cannavaro, le cui quotazioni sono ora in netta risalita.

Florentino Perez e Josè Angel Sanchez si sarebbero presi alcuni giorni prima di prendere l'ultima decisione. Che è attesa per la prossima settimana, mentre Madrid e tutto il mondo blanco sono chiaramente in fibrillazione. Per adesso, al pomeriggio del venerdì, è "tutto su Pochettino, Cannavaro alternativa". Sebbene, come insegna l'addio improvviso di Zinedine Zidane, tutto possa mutare in un attimo.