TMW - Pochettino e l'addio, i possibili scenari. Dalla Juve al PSG

Mauricio Pochettino non ha chiuso la porta. Anzi, l'ha spalancata, a un possibile addio nelle prossime settimane. Perché l'allenatore argentino potrebbe andare via anche in caso di sconfitta in finale di Champions League, come ha spiegato nelle ore scorse. Una posizione che era diventata meno solida in caso di mancato quarto posto: le voci arrivavano dopo la vittoria con il Borussia Dortmund, ma nel momento peggiore degli Spurs, che sembravano destinati a non arrivare fra le fab four, senza pensare a un percorso così prodigioso in Champions.

TOTTENHAM OSSO DURO - Dipenderà anche dall'intenzione di lasciare il via libera al proprio allenatore, dopo che già in inverno il Real Madrid ha provato, dopo l'esonero di Lopetegui, a portarlo alla Casa Blanca. La risposta era stata secca: pagare moneta vedere cammello, che significa 40 milioni di euro per rompere il vincolo con gli Spurs, dopo avere rinnovato il contratto a otto milioni di euro annui, nel maggio scorso, fino al 2023.

JUVENTUS OUTSIDER - Non è la prima scelta per i bianconeri. È Guardiola - che però guadagna 18 milioni di euro annui - ma il Manchester City non ha intenzione di esonerarlo, a meno di un'incresciosa sconfitta in Premier. Gli basta una vittoria all'ultima che, probabilmente, arriverà contro il Watford. Pochettino non parla italiano, a Paratici piace ma Agnelli potrebbe virare verso altre idee. Insomma, per la Juve è un outsider che, però, non è da escludere poi del tutto. Impossibile che venga versata la clausola.

AMICO DI ZANETTI - Invece l'Inter sarebbe molto più interessata. Javier Zanetti è un estimatore di Pochettino, nonché un amico per averlo avuto come compagno di Nazionale. E pure Zhang è convinto dalla statura internazionale, aumentata ancor di più dopo il raggiungimento della finale di Champions League. Anche qui il problema è la clausola. Senza contare Luciano Spalletti che ha ancora due anni di contratto e 28 milioni di euro (lordi) da ricevere fra il suo stipendio e lo staff.

MILAN E PSG - I rossoneri sono alla ricerca di un allenatore, potrebbero puntare su un profilo più basso (in caso di mancato arrivo in Champions League) oppure Pochettino sarebbe una pedina interessante, come lo è Conte. Infine c'è il Paris Saint Germain, nonostante il rinnovo di Tuchel - che dovrebbe rimanere - perché il tecnico ha giocato lì da calciatore, conosce perfettamente il francese e sarebbe il profilo perfetto per guidare il nuovo PSG. Insomma, in questo finale di campionato - sempre più infuocato per gli allenatori - pure l'argentino diventa un obiettivo.