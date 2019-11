TMW - Poli: "La sosta ci permetterà di riordinare le idee. Miha ci manca"

Fonte: Dal nostro inviato, Antonio Parrotto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Andrea Poli, centrocampista del Bologna, ha commentato in zona mista la sconfitta per 3-1 subita sul campo del Sassuolo: "Oggi più di altre volte non c'è stata reazione. Ci allunghiamo e facciamo fatica, dobbiamo capire i vari momenti della partita e compattarci, cercando di superare i momenti di difficoltà. Loro sono una squadra che gioca e vive anche di ripartenze, noi dovevamo essere più compatti. C'è poco da dire, c'è amarezza e potevamo far meglio. La sosta arriva nel momento giusto e ci permetterà di riordinare le idee. Col Parma sarà importante".

Quanto vi manca Mihajlovic?

"Ci manca tanto, lo sappiamo tutti, ma dobbiamo tenere botta e fare più punti possibili. Lo aspettiamo, è parte di noi e con lui abbiamo fatto grandi cose".