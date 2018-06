TMW - Postiga: "Lazio grande rimpianto. Ho un debole per i biancocelesti"

© foto di Federico Gaetano

Nel corso della lunga intervista concessa a TMW, l'ex attaccante della Lazio Helder Postiga ha ricordato anche la sua sfortunata esperienza in Serie A del 2014: "La Lazio è un grande rimpianto per me. Arrivai a Roma con una voglia tremenda, ma fui tormentato dai problemi alla spalla. Quando firmai, credevo di essere pronto per giocare, ma alla fine sono rimasto ai box per troppo tempo. Mi dispiace molto e continuo ad avere un debole per i biancocelesti. Sono contento che abbiano fatto un'altra grande stagione e che continuino a crescere anno dopo anno".

Oggi ci riproverebbe?

"Magari (ride, ndr), a 35 anni. Scherzi a parte, ho ricevuto delle offerte, ma nessuno è riuscito a convincermi a tornare in campo. Dopo l'avventura in India, adesso faccio l'opinionista televisivo in Portogallo e penso che difficilmente riprenderò a giocare".