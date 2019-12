TMW - Prandelli: "Inter positiva. ADL mi chiamò, ma qualche anno fa"

Fonte: Intervista di Lorenzo Marucci

A margine dell'inaugurazione della 22^ Casa Accoglienza Tommasino della Fondazione Bacciotti a Firenze, si è intrattenuto con la stampa presente l'ex tecnico gigliato Cesare Prandelli. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di TMW su Fiorentina, Inter e Roma: "Dobbiamo avvicinarci di più alla gente che non sta bene, basta poco. La Fiorentina, fin da quando c'ero io, ha sempre avuto un rapporto privilegiato con il Meyer".

Il pareggio dell'Inter con la Roma come va interpretato?

"La Roma è una buona squadra, ha trovato buoni equilibri e riesce a fraseggiare bene. Forse l'Inter ha avuto qualche occasione in più, ma il campionato è avvincente e entrambe le squadre stanno lottando per obiettivi importanti".

I fischi dei tifosi nerazzurri?

"Le aspettative sono alte, il merito è della squadra col suo avvio di stagione straordinario. Qualche fischio ci può stare, ma l'atteggiamento dell'Inter è sempre molto positivo".

Come vede la gara tra Torino e Fiorentina?

"È un momento particolare, serve massima unione tra squadra, società e tifosi. Chiaramente quando ti mancano Ribery e Pezzella hai bisogno di più aiuto possibile".

Quanto è importante il ritorno di Chiesa?

"Federico è un giocatore straordinario, forse negli ultimi mesi lo vediamo in maniera diversa perché ci sono tante aspettative e lui deve dimostrare di poter fare sempre la differenza. Lo considero un calciatore dagli ampi margini di miglioramento".

Enrico Chiesa si è riavvicinato alla società.

"La famiglia Chiesa è riuscita a far crescere un ragazzo nei valori giusti. Enrico sa tanto di calcio e saprà gestire questa situzione. Non penso che ci siano state delle chiusure precedentemente, credo piuttosto che le situazioni che si potranno presentare adesso verranno affrontate con grande serenità da parte di tutti".

Nessuna chiamata dal Napoli per il dopo-Ancelotti?

"De Laurentiis mi ha chiamato, ma un po' di anni fa. Non c'è niente di nuovo".

