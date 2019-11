TMW - Prandelli: "Vedrei bene Ibra-Bologna. Sono per restyling Franchi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso dell'intervista a TMW Cesare Prandelli ha parlato anche del possibile ritorno di Ibrahimovic in Italia. Per lui le ipotesi sono quelle del Milan o del Bologna. E l'ex ct ha detto: "Ibra ha vinto dappertutto e con tutti. Potrebbe portare uno straordinario bagaglio di esperienza. Lo vedrei bene al Bologna per un discorso non solo d'affetto ma di immagine per il calcio italiano". Ha parlato poi del suo futuro ("Aspettiamo, siamo pronti. Batistuta vorrebbe stare nel mio staff e mi ha fatto piacere, ha tanta voglia") e di Verona-Fiorentina:"Hellas molto difficile da affrontare, ha grande intensità. Ai viola è mancato molto Ribery, è un riferimento e un leader. E' un campione e quando penso a lui mi viene in mente anche quel match della mia Fiorentina in Champions contro il Bayern Monaco. Contro un altro arbitro saremmo andati ai quarti". Poi sulla discussione a Firenze sul nuovo stadio o sul restyling del Franchi. "Sono per il restyling. Se ci sono tutti questi problemi per un nuovo stadio, sono per questa soluzione. In un paese come Londra con dieci squadre non hanno stadi fuori dalla città. Metterei a disposizione dei tifosi dei mezzi pubblici due ore prima e anche dopo la gara e in questo modo non vai a intasare le strade e a chiudere i quartieri". Infine su Balotelli ieri allontanato dall'allenamento: "Non conosco le dinamiche, ma se un tecnico prende una decisione del genere significa che in quel momento creava disagio a tutta la squadra. A me è capitato parecchie volte di mandare via un giocatore, ma non è mai uscita una notizia. Bisognerebbe cercare di tutelare un po' tutti".

Clicca sotto per guardare