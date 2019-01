© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Chelsea è forte su Franck Yannick Kessie. Il centrocampista del Milan è un obiettivo sensibile per la squadra di Maurizio Sarri per la prossima stagione. L'ivoriano è valutato circa 40 milioni di euro dalla società rossonera, ma nell'affare potrebbe anche rientrare Tiemoué Bakayoko, autore di ottime prestazioni negli ultimi due mesi con la maglia rossonera. Il riscatto del francese è fissato a 35 milioni di euro, i meneghini chiedono uno sconto, il Chelsea è comunque convinto dell'affondo per Kessie.

TANTE VARIABILI - Sarebbe però sbagliato credere di una trattativa in dirittura d'arrivo, perché ci sono diversi ostacoli. Tottenham, Psg e Arsenal sono alla finestra, Gattuso non vorrebbe perderlo perché è elemento cardine della sua mediana. Kessie però chiede un ritocco contrattuale, probabilmente meritato dopo diciotto mesi a Milano. Saranno quindi sei mesi caldi, in vista di un giugno torrido. Soprattutto se non arrivasse la qualificazione in Champions.