tmw Pres. Associazione Valencia Club: "Con l'Atalanta saremo noi tifosi a segnare l'1-0"

vedi letture

Federico Sagreras, presidente dell'Agrupació de Penyes Valencianistes, ossia dell'Associazione a capo di tutti i Valencia Club, ha voluto chiamare a raccolta i tifosi dei pipistrelli in vista del match di questa sera contro l'Atalanta nell'intervista esclusiva concessa oggi a TMW: "Con tutta l'Agrupació de Penyes Valencianistes abbiamo deciso di organizzare un ritrovo in Avenida Suecia alle ore 19:30 per caricare il Valencia al momento del suo arrivo in pullman allo stadio. I giocatori hanno bisogno di noi e del nostro appoggio incondizionato, adesso più che mai. Se la partita dovrà disputarsi a porte chiuse, allora saremo noi a segnare il primo gol ancora prima del fischio d’inizio".

La remontada è possibile secondo lei?

"Se era già difficile rimontare un 1-4 con un Mestalla pieno, direi che adesso diventa quasi impossibile. Senza il sostegno dei tifosi, in uno stadio vuoto e con un clima quasi da amichevole, servirà un vero miracolo per passare il turno a Parejo e compagni. La vedo molto, molto complicata. Speriamo bene", le sue parole sulla decisione del Governo spagnolo di far disputare il ritorno degli ottavi di finale di Champions a porte chiuse.