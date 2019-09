TMW - Pres. Atletico: “Battere Ronaldo? Pensiamo a battere la Juve”

Fonte: dal nostro inviato Ivan Cardia

Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid, ha parlato prima del via al pranzo ufficiale della UEFA con la dirigenza della Juventus presso il ristorante "Capitan Altriste": "Si parla di rivincita solo quando ci sono due gare nella stessa stagione ma qui si parla di un nuovo anno e di un'altra squadra".

Quale accoglienza per CR7? "Il nostro pubblico è educato, dei signori: lui è un grande giocatore e non si discute, di sicuro sarà accolto bene come sempre facciamo con i campioni. Può fare la differenza ma noi abbiamo Joao Felix che ha meno esperienza ma può comunque darci una mano per raggiungere buoni traguardi".

Battere Ronaldo? "Pensiamo a vincere con la Juve, non contro Cristiano perché sarebbe un bell'inizio. Abbiamo una bella squadra, siamo pronti al match e a lottare per quei tre punti che ci potrebbero permettere di passare il turno".