TMW - Pres. Entella su Zaniolo: "Ceduto a malincuore. Giocatore top"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com il presidente della Virtus Entella, Antonio Gozzi, fresco di promozione in Serie B, ha parlato anche di Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma al centro di molte voci di mercato che ha giocato anche con la maglia dei liguri prima di passare all'Inter: "Ci eravamo accorti fin da subito del suo valore, tanto che al momento della sua cessione all'Inter abbiamo pattuito dei premi a nostro favore in caso fosse arrivato nella Nazionale maggiore. Una cessione, quella di Nicolò, che comunque abbiamo realizzato a malincuore perché il ragazzo si è subito dimostrato ambizioso e la nostra realtà gli andava stretta. Così abbiamo deciso di lasciarlo andare. Roma il suo ambiente ideale? Con Di Francesco, che ha avuto coraggio e sfrontatezza nel lanciarlo in un momento nel quale nessuno avrebbe mai potuto pensare, lo è stata".

