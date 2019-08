TMW - Pres. Pachuca: "Napoli, Lozano tra i migliori 10 attaccanti al mondo"

© foto di PhotoViews

Il presidente del Pachuca, Jesús Martínez Patiño, ha parlato così delle qualità e del percorso di crescita del prossimo colpo del Napoli, Hirving Lozano, nel corso della lunga intervista esclusiva rilasciata a TuttoMercatoWeb.

Che ricordo ha del primo Lozano?

"Non aveva tanta voglia di studiare (ride, ndr), ma sul campo era inarrestabile. Ha sempre avuto delle qualità di gran lunga superiori alla media: era veloce, forte tecnicamente e con un innato istinto del gol, nonostante non abbia mai giocato da 9 ma solo come esterno. Oltre a questo, è sempre stato un ragazzo con la testa sulle spalle e una gran bella persona. Gli vogliamo tutti bene qui, non dimentichiamoci che anche grazie alle sue reti abbiamo vinto un campionato e una Champions CONCACAF".

L'exploit col Pachuca, la conferma al PSV e ora il grande salto al Napoli. Hirving è pronto secondo lei?

"Assolutamente sì. Il Napoli con lui fa un autentico colpo Scudetto, Lozano è un attaccante devastante che con Ancelotti potrà migliorare ulteriormente da tutti i punti di vista. In Serie A farà benissimo e si confermerà tra i top player della nostra epoca. Parliamo, d'altronde, di uno dei migliori dieci attaccanti al mondo".

Siete ancora in contatto con lui?

"Certo. Lui e la sua famiglia sono ormai degli amici. Hirving sta finendo di studiare a distanza e lo stiamo ancora accompagnando in ogni passo della sua carriera, profondamente orgogliosi di lui. È e sarà sempre uno dei simboli del Pachuca e di tutto il calcio messicano, anche grazie al gran Mondiale che ha disputato l'anno scorso in Russia. Vedrete quante maglie venderà da queste parti il Napoli dopo il suo acquisto. Lozano è una stella brillante in campo, così come a livello di immagine e di business".