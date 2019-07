Nel corso dell'intervista rilasciata dal ritiro del Parma, il presidente crociato Pietro Pizzarotti ha parlato anche dell'interessamento nei confronti di Mario Balotelli: "Mi avrebbe intrigato. Non c'erano le condizioni per farlo, poi ripeto, sarebbe stato un'ottima ciliegina sulla torta. Ma ancora manca la torta quindi non era l'anno giusto. È un giocatore che stimo molto sul campo".