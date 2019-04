TMW - Pres. SPAL: "Una soddisfazione battere la Juve. Grazie a Floccari"

Fonte: Dal nostro inviato a Ferrara, Giovanni Albanese

© foto di Federico Gaetano

"Oggi siamo riusciti a battere la Juventus, anche con un pizzico di fortuna visto che fra mancavano molti titolari, ma è sempre una soddisfazione affrontare questi campioni e riusce a battere questa grande squadra, davanti a uno stadio pieno, un'emozione grandissima". A parlare è il presidente della SPAL, Walter Mattioli, che nell'immediato post gara ha analizzato così la vittoria per 2-1 ottenuta contro i bianconeri.

Dopo il pareggio, la squadra ha cercato e trovato la vittoria.

"Il pareggio sarebbe già stato un bellissimo risultato, ma i ragazzi ci hanno creduto. Bravo anche al mister che ha impostato la gara in questo modo. In questo periodo ci siamo togliendo tante soddisfazioni contro le big. Stiamo facendo un finale di campionato alla grande"

Un pensiero su Floccari?

"E' un grandissimo campione, un professionista. Ed è sempre pronto, oggi l'ha dimostrato. In più è anche un grande uomo, tiene unito lo spogliatoio. Dobbiamo solo ringraziarlo per quello che sta facendo per noi. Un suo futuro in società? Vedremo, non c'è fretta, dipende anche dalla sua voglia di continuare o meno".

La corsa salvezza?

"Per me ripeto, la più grande soddisfazione è vedere i nostri tifosi gioire per il successo. Sappiamo che il campionato è difficilissimo, con squadre importantissime che non vorranno retrocedere. Sarà una lotta fino all'ultimo, ma questi sono tre punti importanti, un piccolo passo verso la salvezza l'abbiamo fatto".