TMW - Presentata la Junior TIM Cup: Criscito e Quagliarella testimonial

Fonte: Inviato a Marassi

Ritorna la Junior Tim Cup. Si è alzato il velo sulla manifestazione che coinvolge ogni anno i bambini degli oratori della nostra penisola, pronti a scendere in campo negli stadi della Serie A. Teatro della presentazione lo stadio “Luigi Ferraris”, tempio del calcio genovese dove domenica sera andrà in scena il derby della Lanterna numero 117. Un messaggio di vicinanza della Lega di A e del CSI, fautori dell’evento, alla città di Genova, colpita lo scorso agosto dalla tragedia del crollo di ponte Morandi. Presenti naturalmente Genoa e Sampdoria con i due capitani Domenico Criscito e Fabio Quagliarella che hanno risposto alle domande dei ragazzi, che si sono calati nella parte di giornalisti per una sera.

“Le caratteristiche per essere capitano? Innanzitutto gli anni - ha risposto col sorriso Criscito - poi responsabilità e l’esperienza da trasmettere ai più giovani. Essere capitano del Genoa significa molto perché io sono genoano dentro e rappresentare la mia squadra è emozionante. Sette anni fa, quando sono andato via, ho detto che sarei tornato e ora sono qui e sono molto felice". "Per fare le rovesciate - prosegue Quagliarella - dico sempre di provarci. A volte capita di sbagliare, è successo anche a me. Se non ci provi non sai come va a finire. Cosa si prova a fare gol nel derby? Il derby è una partita speciale ma per me il gol è bello in qualsiasi momento, in ogni gara e anche in allenamento. Quando la palla entra in rete porto a termine il lavoro".