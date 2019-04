Fonte: dal nostro inviato, Dario Marchetti

Inizierà tra pochissimo la presentazione dell'evento a Roma "La Notte dei Re", con Francesco Totti e Luis Figo come protagonisti, che andrà in scena al Foro Italico il prossimo 2 giugno. Questo il video di TMW con l'arrivo dell'ex capitano e numero 10 giallorosso. Sono presenti alla conferenza stampa anche Mauro Baldissoni, vicepresidente esecutivo della Roma, il commissario tecnico della Nazionale Under 21, Gigi Di Biagio, Vincent Candela e Cristian Zaccardo.