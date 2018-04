TMW - Preziosi: "Condivisione con Perinetti. Lavoriamo per non soffrire più"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha parlato in conferenza stampa a margine di un evento extra-calcistico tenutosi a Santa Margherita Ligure. Queste le due dichiarazioni sul rapporto con Giorgio Perinetti: "Ho letto che va via, ma non è così. Abbiamo un rapporto da 30 anni, l'ho richiamato dopo 25 perché avevo bisogno e lui è venuto qui il giorno dopo. Se il mio modo di fare calcio non gli dovesse piacere, se ne andrà. Ha portato equilibrio e tranquillità. Io ricevo suggerimenti e poi prendo decisioni come è giusto che sia perché metto i soldi. Siamo per la condivisione, abbiamo già fatto qualcosa a gennaio in prospettiva e sappiamo cosa serve per integrare, per dare forma a una squadra che ci faccia soffrire meno".

