TMW - Preziosi: "Sanabria ci aiuterà. Piatek? Col tempo i tifosi capiranno"

Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha parlato ai microfoni di TMW a margine dell'evento 'United for Genova': "Sanabria? Se il buongiorno si vede dal mattino... Ancora è presto, ci fa piacere che abbia già segnato ma questo non vuol dire che lo farà ancora. Io penso che sia un grande giocatore e che ci possa dare un aiuto per uscire dalle zone basse. Trattenere Piatek? Non ho mai detto che non sarebbe andato via dal Genoa, magari lo ha detto qualcun altro dei miei. Io posso dire di agire per il bene del Genoa sempre, avevamo bisogno di quel tipo di vendita, abbiamo colto l'occasione. L'esigenza del Genoa era questa, abbiamo ceduto un giocatore che è stato rimpiazzato da uno altrettanto bravo. Piatek lo avevo scelto io in Polonia, ora il Milan ha speso tanti soldi ed è giusto che lui si dimostri all'altezza. Capisco che i tifosi possano avere rammarico, ma col tempo capiranno i perché. Cosa mi ha colpito di Prandelli? La sua serenità e la sua educazione. Poi mi piacciono gli interventi dalla panchina quando le cose non vanno bene, riesce a cogliere le difficoltà della squadra. Bertolacci? Se avesse voluto tornare sarebbe qua, evidentemente ha altri progetti. Kouame? Abbiamo fiuto, organizzazione ed esperienza, dopo 30 anni nel calcio. Serve anche fortuna, ma in generale sono più le cose che azzecchiamno piuttosto che quelle che sbagliamo. Gasperini? E' un allenatore che è stato con noi 8 anni, siamo stati legati da un rapporto che resterà nella storia del Genoa. Si è meritato questa carriera e ora sta facendo grnadi cose a Bergamo. Gli auguro di continuare così. United for Genova? C'è una parte di mondo che ha voglia di fare, non di chiacchierare. Questa ne è la testimonianza. Razzismo? E' un tema complesso, per me un popolo civile al primo buu dovrebbe andare negli spogliatoi".