TMW - Preziosi: "Troppe offese allo stadio, ma a salvezza acquisita tornerò"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha parlato in conferenza stampa a margine di un evento extra-calcistico tenutosi a Santa Margherita Ligure. Queste le sue dichiarazioni sul rapporto con i tifosi, che spesso lo hanno contestato duramente, e sulla possibilità di un ritorno allo stadio: "I tifosi hanno sempre ragione perché pagano il biglietto e hanno il diritto di essere delusi e trovare un colpevole. Offendere però è diverso, quello è inaccettabile e fa male. "Preziosi vattene" va bene, "Preziosi figlio di..." è irrispettoso e offensivo. Lo stadio ormai è libera frontiera, uno spazio dove si può dire di tutto. Do ragione a chi si lamenta perché ha sofferto troppo, ma fa parte del calcio. Mi assumo le mie responsabilità, ho sbagliato agendo in buona fede e cercando una strada nuova, ma negli ultimi due anni è andata male, Le società non vivono di umori ma di programmazione. Andare incontro e assecondare le richieste dei tifosi non va bene: Biraschi, Medeiros e Hiljemark sono stati contestati all'inizio e ora sono tra i più in forma. Lapadula è stato contestato ma è un giocatore fortissimo, che ha avuto una stagione sfortunata a causa degli infortuni. La nostra situazione non ci ha permesso di fare esperimenti, bisognava solo fare punti e qualcuno è stato penalizzato. Spero che possano avere la possibilità di esprimersi tutti al meglio in futuro. Vorrei che i tifosi mi dicessero qualcosa di più carino ma va bene così. Tornerò allo stadio perché è giusto che dopo un anno negativo si torni a un clima più sereno e pacifico. Tutti mi vogliono bene in squadra e soffrono con me: raggiunta la salvezza, sarò allo stadio con i miei nipotini".

Clicca sul link in basso per la conferenza integrale