tmw Prima giornata rossonera per Dalot: domattina la firma e poi San Siro per Milan-Spezia

Prima giornata a tinte rossonere per Diogo Dalot. Il laterale in arrivo dal Manchester United, atterrato nel primo pomeriggio a Linate, a beve effettuerà il tampone di rito e inizierà una parte delle visite mediche già in serata. Domani, in mattinata, firmerà poi il contratto che lo legherà al Milan e, con ogni probabilità, sarà allo stadio alle ore 18:00 per sostenere i suoi nuovi compagni nel match contro lo Spezia.