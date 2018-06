TMW - Progetto Champions o niente addio: Rodriguez felice al Milan

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il futuro di Ricardo Rodriguez, salvo clamorosi ed inattesi colpi di scena, sarà ancora al Milan. Negli ultimi giorni sono circolati i nomi di diverse squadre europee interessate all’esterno svizzero, autore quest’anno di 47 presenze e 4 gol con la maglia rossonera. Titolare con Vincenzo Montella prima e Rino Gattuso poi, Rodriguez si è ambientato alla perfezione sia nello spogliatoio rossonero che nei nuovi schemi del tecnico milanista. Così come nella città di Milano. Per questo, secondo le verifiche effettuate da TMW con l’entourage del giocatore, l’addio ad oggi non è una possibilità concreta nonostante le sirene di mercato che effettivamente esistono. Nelle scorse ore si era interessato il Monaco, ma la destinazione monegasca non rientra nei gradimenti del giocatore visto che non rappresenterebbe un salto in avanti rispetto al Milan. Difficile insomma immaginare un addio, viste le premesse. Almeno che non arrivi un top club europeo in grado di giocarsi la vittoria della Champions League. Solo in quel caso, nonostante l’alta considerazione e l’amore di Rodriguez verso la maglia del Milan, sarebbe disposto a valutare l’ipotesi.