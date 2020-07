tmw Pruzzo: "Le parole di Conte? E' andato oltre. Roma ora in crescita"

Tanti i temi nel corso dell'intervista a TMW al Bomber Pruzzo: "La Lazio - ha detto - ha avuto sbalzi clamorosi. Prima dello stop aveva fatto due sconfitte, ora cinque. Conte e le polemiche sul calendario? Si è scagliato anche contro il club e forse in società non sono contenti, credo sia andato un po' oltre. La Roma? Svolta tattica con la difesa a tre, la squadra è in crescita".

Roberto Pruzzo: "Le parole di Conte? E' andato oltre. Roma ora in crescita" © video di Lorenzo Marucci