tmw Pruzzo: "Viola, centrocampo molto forte. Vlahovic da valutare, deve andare a giocare"

Nel corso dell'intervista a TMW che potete vedere sotto Roberto Pruzzo ha parlato anche della Fiorentina. "Grande attesa per capire se può fare il salto di qualità. Il centrocampo è molto forte, resta l'incognita in attacco. Kouamè pare poter essere il centravanti, è stato un bell'investimento. E' un ragazzo giovane può far bene ma devo vederlo. Però non ti può garantire venti gol. Le parole di Commisso? La realtà è questa: ci sono sette squadre che fai fatica a scalzare dalle loro posizioni. Il tifoso vorrebbe una sqaudra da quarto posto ma non è facile, però un gradino alla volta si può pensare di migliorare. Vlahovic? Credo sia voglioso di giocare e forse ha bisogno di capire dove può arrivare. E' giusto che giochi con continuità e magari la soluzione più logica è mandarlo a giocare in modo che anche la Fiorentina possa valutarlo".

