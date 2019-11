© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Edinson Cavani lascerà il Paris Saint-Germain la prossima estate. Vicine allo zero le possibilità che il Matador vada via a gennaio, ma a fine stagione - quando scadrà il contratto con i campioni di Francia - l'ex attaccante di Palermo e Napoli sicuramente cambierà aria perché non sono in corso e non ci saranno contatti per discutere con la dirigenza del rinnovo del contratto.

Ma dove andrà Cavani? Ad oggi, l'offerta più interessante è quella dei Los Angeles Galaxy, club alla ricerca dell'erede di Zlatan Ibrahimovic. Una sfida affascinante per il centravanti uruguagio, che però nelle ultime settimane ha avuto contatti costanti anche con l'Atletico Madrid. Ad oggi, sono queste le due offerte più importanti sul tavolo: il Matador aspetta, valuta e poi prenderà una decisione in prossimità di giugno. Quando certamente lascerà Parigi.