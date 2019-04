© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Paris Saint Germain sta provando un disperato tentativo per arrivare a Moise Kean, attaccante della Juventus e della Nazionale italiana. Nel corso delle ultime settimane la posizione dell'attaccante è cambiata, dall'essere una riserva - con conseguente possibile mancato rinnovo - a rientrare nelle rotazioni dei titolari, fino all'apice degli ultimi giorni, titolare nel rush finale del campionato.

MAXI COMMISSIONE - Il PSG ha pronto un ingaggio da top per il centravanti, più un bonus per Mino Raiola per arrivare più velocemente a Kean. Il problema sono gli ottimi rapporti fra l'agente e la Juventus, alla quale nei giorni scorsi ha dato parola: Kean rimarrà con un rinnovo fino al 30 giugno 2024, una posizione centrale nel progetto. E chiaramente un aumento di stipendio intorno ai 2 milioni di euro netti, ritoccabili nelle annate a venire.