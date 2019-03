© foto di Federico Gaetano

21 dicembre 1999. Per undici giorni, Justin Lonwijk non è un 2000 e cambia il mondo agli occhi di chi guarda il mercato e il calcio solo con la carta d'identità. Nulla cambia, invece, per il rendimento del centrocampista offensivo del PSV Eindhoven. Che con la società olandese è in scadenza in estate: il club della Philips vorrebbe rinnovare il contratto del ragazzo che è perno della società sin dai dieci anni di età e ora con la seconda squadra. Su Lonwijk (il cui fratello, Nigel, è del 2002 e gioca pure lui nella cantera del PSV, ndr) c'è l'Eintracht Francoforte che ha già preso contatti. Poi Bielsa che lo sta studiando per il suo Leeds United mentre in Italia sono in fase iniziale i contatti con la Roma.