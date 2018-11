TMW - Puconja sulle orme di Zajc: il talento sloveno nel mirino di tre club

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sulle orme di Miha Zajc, Gal Puconja cresce a vista d'occhio e sogna il grande salto. Numero 10 dalle ottime qualità tecniche e con una buona visione di porta, il talento sloveno classe 2004 dell'Olimpija Ljubljana continua ad attirare nuovi ammiratori. In patria e non solo. Secondo quanto raccolto da TMW, su Puconja avrebbero già messo gli occhi infatti Bologna, Southampton e Monaco. Primi sondaggi, prime relazioni, in vista di un possibile futuro ad alti livelli.