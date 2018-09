TMW - Quagliarella: "Al Napoli il mio gol più bello. Samp, obiettivo salvezza"

Fonte: Alessandro Rimi

Fabio Quagliarella, presente al "Memorial Scirea", ha rilasciato un'intervista alla stampa presente: "Quante volte ho rivisto il mio gol contro il Napoli? Anche se non volessi rivederlo, mi taggano attraverso i social. Scherzi a parte è un bel vedere".

È il tuo gol più bello?: "Rivedendolo direi di sì. Ero quasi fermo, è stata una lucida follia. Sono colpi dove devi avere una buona percentuale di fortuna".

Come ti è venuta l'idea di quel gesto?: "Bobo Vieri diceva ieri che queste cose o le hai o non le hai. L'attaccante vive d'istinto".

Dove può arrivare questa Samp?: "Dobbiamo salvarci. Abbiamo cambiato tantissimi giocatori e ci vuole tempo. Non eravamo brocchi dopo Udine e non siamo fenomeni adesso. Limiamo gli errori, ci stiamo lavorando in allenamento. Speriamo di fare un campionato all'altezza di un pubblico eccezionale che ci spinge sempre oltre. La nostra fortuna è che abbiamo un grande allenatore e un ambiente che ci fa lavorare con serenità".

Un giocatore che fa un gol del generee può rimanere fuori dalla Nazionale?: "Il ct sa quello che fa ed è giusto che faccia una rosa di giovani da portare avanti. Se poi arrivasse la chiamata ci andrei a piedi".

Su Cristiano Ronaldo: "Ha fatto gol più belli, non ha bisogno di un colpo di tacco come l'ho fatto io. Da parte mia lo ammiro tantissimo".

Su Genova: "Siamo sotto i riflettori. Da noi devono partire le iniziative, dobbiamo dare un piccolo sorriso alle persone che hanno sofferto, le famiglie delle vittime. Faremo iniziative insieme alla società. Domenica ci tenevo a regalare una vittoria ai tifosi e alla gente di Genova".

Su Defrel: "Un gran bel giocatore che corre tanto, dà una mano. Se non stai bene fisicamente rischi di fare brutte figure".

Su Zapata: "Qui ha fatto benissimo, non gli si può dire nulla".

Sulla prossima partita contro il Frosinone: "Fuori casa anche l'anno scorso abbiamo fatto fatica. Ci stiamo lavorando col mister".

Su Strinic: "È un grande ragazzo e un grande giocatore. Gli faccio un in bocca al lupo".

Quanti SMS hai ricevuto da Napoli per il gol: "Tantissimi messaggi, ma tutti di complimenti e stupore".