Ripresa sì, ripresa no. Prima ancora dell'eventuale taglio agli stipendi dei calciatori, è il ritorno agli allenamenti che spacca la Serie A, sia al suo interno che nel rapporto con l'assocalciatori. Una questione delicata, in piena emergenza Coronavirus, sulla quale si naviga a vista e che divide i presidenti: domani sarà tema caldo, nella riunione informale (in videoconferenza) programmata da via Rosellini.

Lotito guida il fronte oltranzista - Il presidente della Lazio è il più convinto di voler far tornare i propri giocatori a Formello. Non ne fa neanche una questione economica, ma di tenuta atletica: l'ultima partita dei biancocelesti è datata 29 febbraio, quasi dieci giorni prima di Juventus-Inter. Tornare ad allenarsi insieme alle due sfidanti per lo scudetto, ragiona Lotito, sarebbe uno svantaggio per i ragazzi di Inzaghi, che sono una delle squadre ferme da più tempo. Così come il Napoli di Gattuso. E infatti anche Aurelio De Laurentiis, seppur meno agguerrito dell'omologo capitolino, spinge per riprendere gli allenamenti, nelle modalità consentite (le vedremo a breve), già da lunedì.

Le incerte - Sono tre, per quello che abbiamo raccolto, anche loro ferme dall'1 marzo. Si tratta di Cagliari, Lecce e Udinese: hanno fissato la data della ripresa degli allenamenti, ma non farebbero barricate come il numero uno della Lazio. Anzi. In buona sostanza: dato che le norme attuali consentono il ritorno sul campo di allenamento, lo hanno programmato. Ma non arriverebbero alla rottura e sono pronte al passo indietro.

Juve e Inter stanno con i medici - I medici sportivi sono stati chiarissimi: bisogna stare fermi almeno fino al 3 aprile, il tempo di vigenza del DPCM tuttora in vigore. Aspettare è anche la posizione di Juventus e Inter, e da qui sono nati, come è noto, i diverbi con Lotito. A livello numerico è questo il fronte più corposo, giacché praticamente tutte le altre società di A, con qualche sfumatura considerato che uno stop lunghissimo ha il suo peso sul ritorno alla condizione fisica, sono propense ad ascoltare il parere dei sanitari. Anche perché, a oggi, allenarsi è comunque un parolone.

Allenarsi sì, ma come? - Non è un aspetto secondario. A oggi, l'unico lavoro consentito sarebbe di tipo atletico, in solitaria o al massimo in gruppetti di giocatori distanziati. Senza pallone. Una nuova preparazione pre-campionato, che sarà comunque inevitabile, ma non può avere tempi lunghissimi. E qui torniamo al quadro generale di un Paese che ogni giorno alle 18 si ritrova a fare i conti con nuovi contagi, guariti e decessi: le restrizioni più dure imposte dal governo Conte scadranno il 25 marzo, quelle generali il 3 aprile. Lo stesso premier ha già annunciato che saranno prorogate, e il governo sta valutando di inasprirle ulteriormente. Facciamo un esempio: se i decreti fossero prolungati fino al 18 aprile, fino a quella data questo lavoro atletico sarebbe praticamente l'unico consentito. Definirlo allenamento vero e proprio suona come un'esagerazione. E nessuno, ovviamente, sa con certezza quale sarà l'evolversi della situazione. È per questo che domani, Lotito permettendo, si cercherà un punto comune sulla questione. Difficile ci si arrivi davvero, in una riunione nella quale i punti interrogativi saranno tanti.