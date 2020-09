tmw Quattro su Boga: l'Atalanta dopo Miranchuk, la Roma post Under e il Napoli in A

E' vera e propria asta per Jeremie Boga, esterno ivoriano del Sassuolo. La stagione da sogno vissuta con Roberto De Zerbi ha reso l'ala uno degli uomini mercato dell'estate. Sono quattro le piste concretamente sulle tracce del giocatore, che il club vorrebbe trattenere ma per la cui cessione si è dato al massimo altre tre settimane. Non oltre. Chiaramente il dg Giovanni Carnevali e il ds Giovanni Rossi sono già operativi per non farsi trovare impreparati, anche perché le proposte non mancano. Il Bayer Leverkusen in Germania è ipotesi concreta, la Roma ha già sondato il terreno visto che sono in partenza Cengiz Under e Justin Kluivert. Il Napoli, come noto, c'è, e l'Atalanta pure nonostante l'arrivo di Aleksey Miranchuk. Prezzo 30 milioni, possibile l'inserimento di contropartite.