TMW - R. Leao, l'ex tecnico: "Ha il talento per giocare nel Real o nel Barça"

Intervistato in esclusiva da TMW, l'allenatore che ha seguito Rafael Leao durante tutta la sua lunga trafila allo Sporting CP, Tiago Fernandes, non ha posto limiti alla carriera del nuovo attaccante del Milan: "Rafael è un numero 9, ha quasi sempre giocato lì. Direi che ricorda Ronaldo, il 'Fenomeno', per velocità, tecnica e qualità nella parte decisiva dell'azione. Forse deve ancora migliorare nel gioco aereo, ma ai tifosi rossoneri voglio dire che Leao è un campione che può risolvere una partita da solo. Ha sicuramente il talento per giocare nel Real Madrid, nel Barcellona, in tutti i migliori club europei. È all'altezza di qualsiasi squadra al mondo e davanti a sé ha una carriera gloriosa".

